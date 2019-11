“Digo-o com total convicção, nós confiamos no Hansi Flick”, declarou o dirigente dos bávaros sobre o técnico que substituiu Niko Kovac nos campeões alemães, avançando a possibilidade de Flick permanecer no cargo depois do Natal.

O alemão, de 54 anos, tem duas vitórias em dois jogos desde que assumiu o comando interino da equipa (2-0 frente ao Olympiacos, para a Liga dos Campeões, e 4-0 sobre o Borussia Dortmund, a contar para a 11.ª jornada da Liga alemã).