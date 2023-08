A formação germânica não divulgou o montante que pagou aos ingleses do Tottenham, mas, segundo a imprensa britânica, a transferência envolve uma verba fixa de 100 milhões de euros, mais 20 por objetivos.

Harry Kane passa, assim, a ser a mais cara contratação da história da Bundesliga, o campeonato alemão de futebol, conquistado nos últimos 11 anos, desde 2012/13, pelo Bayern Munique.

Um ano depois de perder o polaco Robert Lewandowski para o FC Barcelona, depois de oito anos no clube alemão, os bávaros voltam, assim, a ter um dos melhores avançados mundiais.

Kane fez toda a sua carreira no Tottenham (435 jogos e 280 golos) e já tinha estado algumas vezes perto de abandonar os ‘spurs’, devido à falta de capacidade do clube em lutar por títulos, precisamente o que falta na carreira do avançado. O novo ponta de lança do Bayern é o melhor marcador da história da seleção inglesa, com 58 golos, em 84 jogos.