Depois de o Bayer Leverkusen ter vencido o Borussia Dortmund (3-2), os bávaros entravam pressionados pelo rival e campeão em título se ter colocado a um ponto, mas o melhor marcador da Bundesliga acabou por decidir a contenda.

O penálti convertido aos 68 minutos valeu o 15.º golo no campeonato ao inglês de 31 anos, dando a vitória a Vincent Kompany, que deixou Raphaël Guerreiro no banco de suplentes.

Os quatro pontos dão conforto ao Bayern, enquanto o ‘Gladbach’ voltou às derrotas, após três jogos seguidos sem perder, é 10.º.

Antes, o Eintracht Frankfurt voltou às vitórias, após um empate e duas derrotas nas últimas três rondas, para segurar o terceiro lugar, com 30 pontos, vencendo em casa do 14.º, St. Pauli, graças a um tento solitário de Marmoush (32).

Abaixo, com 28, está o Mainz, que venceu graças a um ‘bis’ de Burkardt (23 e 69), após três vitórias seguidas. Do outro lado, o Bochum é último, com oito pontos, após perder 12 dos primeiros 16 jogos do campeonato.

Em apuros, com os mesmos oito pontos, está também o Kiel, que perdeu por 3-2 na visita ao Friburgo, este último ascendendo a sexto, após aproveitar a derrota do Borussia Dortmund com o Bayer Leverkusen (3-2), na sexta-feira.

Com Diogo Leite no ‘onze’, o Union Berlim foi perder a casa do ‘aflito’ Heidenheim, agora no 16.º posto, de play-off de manutenção, e continua em ‘queda livre’ na tabela, somando já seis derrotas seguidas no 12.º lugar.

Tiago Tomás viu um cartão amarelo pelo Wolfsburgo, nono classificado, ficando suspenso para a próxima ronda, na vitória forasteira ante o Hoffenheim, decidida por Amoura, aos 29 minutos.

No domingo, o Leipzig, adversário do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões, recebe o Werder Bremen, fechando a 16.ª ronda com o Augsburgo-Estugarda.