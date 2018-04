O ciclista amador, de 53 anos e residente em Alenquer, vai começar a pedalar em 05 de maio e chegar a tempo do segundo jogo na competição da equipa das ‘quinas’, que se estreia no dia 15 de junho, frente à Espanha, em Sochi.

“O objetivo é chegar na véspera do jogo com Marrocos, a 20 de junho, e apoiar a seleção portuguesa em Moscovo. Já comprei o bilhete para ir ver o jogo e espero conseguir falar e tirar fotografias com os jogadores depois do jogo”, afirmou Hélder Baptista, em declarações à agência Lusa.

Na preparação para esta ‘maratona’, o funcionário da Câmara Municipal de Alenquer tem ocupado os tempos livres entre o ginásio e o treino ao ar livre, realçando que, mais do que o esforço físico, “o desafio é psicológico”.

“Prevejo fazer em média entre 100 a 110 quilómetros por dia, com dias de descanso pelo meio, por isso, a não ser que me aconteça algum acidente pelo caminho, espero concluir o percurso com êxito”, frisou.