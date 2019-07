“Estou muito feliz por me juntar a um clube histórico como o Atlético de Madrid. Os primeiros momentos com os meus colegas e ‘staff’ foram muito positivos e isso é importante para que me possa sentir em casa”, afirmou Herrera, durante a apresentação como novo jogador ‘colchonero’.

Após seis temporadas no FC Porto, no qual envergou mesmo a braçadeira de ‘capitão’ na última temporada, o internacional ‘azteca’ aproveitou a ocasião para deixar um agradecimento.

“Já tenho passaporte português em minha posse [pelo que não conta como extracomunitário], o que me deixa muito feliz. Foi uma oportunidade que tanto o FC Porto como Portugal me proporcionaram”, lembrou.

Além do central brasileiro Felipe, que também se mudou dos ‘dragões’ para Madrid, Herrera vai ter como companheiro de equipa João Félix, jovem avançado que o Atlético contratou ao Benfica, por 120 milhões de euros.