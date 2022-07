Com o apoio maioritário do público, tudo indica, as inglesas vão tentar ‘vingar’ o desaire de há 13 anos, quando foram goleadas pelas germânicas por 6-2, na Finlândia, naquela que foi a mais desequilibrada final da história da competição.

A formação da casa perdeu essa possibilidade de chegar ao título e também a final da primeira edição, em 1984, face à Suécia, nos penáltis (3-4), depois de perder por 1-0 em Gotemburgo e ganhar por 1-0 em Luton.

Se as inglesas procuram o primeiro troféu, e tornar-se a quinta seleção a vencer o Europeu, a Alemanha vai em busca do nono e sétimo nas últimas oito edições, depois do ‘adeus’ nos ‘quartos’ em 2017, derrotado pela Dinamarca (1-2).

A equipa germânica venceu em 1989 e 1991, ainda como República Federal Alemã (RFA), e consecutivamente em 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 e 2013, sendo que ganhou todas as oito finais disputadas, quatro das quais face à Noruega.

No caminho para a final, a Inglaterra, comandada pela neerlandesa Sarina Wiegman, de 52 anos, ganhou os cinco jogos, face a Áustria (1-0), Noruega (8-0) e Irlanda do Norte (5-0), na fase de grupos, Espanha (2-1, após prolongamento), nos quartos de final, e Suécia (4-0), nas meias-finais.

Por seu lado, a formação germânica, liderada por Martina Voss-Tecklenburg (54 anos), também cumpriu um trajeto perfeito, com triunfos sobre Dinamarca (4-0), Espanha (2-0) e Finlândia (3-0), na fase de grupos, Áustria (2-0), nos ‘quartos’, e França (2-1), nas ‘meias’.

As duas seleções vão disputar o cetro e, individualmente, a inglesa Beth Mead e a alemão Alexandra Pop lutam pelo título de melhor marcadora, sendo que chegam à final com os mesmos seis golos, contra quatro da também inglesa Alessia Russo.

O encontro entre Inglaterra e Alemanha, que decide a 13.ª edição do Europeu de futebol feminino, está marcado para as 17:00, no Estádio de Wembley, em Londres, com arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul.