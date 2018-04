Na categoria MX2, Jorge Prado (KTM) venceu a primeira de duas corridas. O espanhol, que já havia dominado a corrida de qualificação, no sábado, assumiu o comando na primeira volta e liderou até final, mostrando-se mais forte do que os seus adversários.

Quanto aos portugueses, que participam na prova com ‘wildcards’, Rui Gonçalves (Yamaha), que foi o melhor na corrida de qualificação, não foi além do 26.º lugar, a 1.57,325 minutos do vencedor. Melhor esteve Paulo Alberto (Yamaha) que terminou a prova na 19.ª posição, a uma volta de Jeffrey Herlings, somando dois pontos.

Na segunda posição, a 6,260 segundos do vencedor, ficou o campeão do mundo em título António Cairoli (KTM), autor de uma fantástica recuperação que deixou o público ao rubro.

O piloto holandês, que lidera o campeonato garantiu a vitória na principal categoria do mundial, repetindo o êxito de sábado na qualificação, dominando por completo as 16 voltas da corrida.

O segundo lugar foi para o francês Pauls Jonass (KTM), líder do campeonato, com mais 4,848 segundos, e com o australiano Jed Beaton (Kawasaky), a 6,210 segundos do vencedor, a fechar o pódio.

A segunda corrida na classe MX2 começa às 16:10 e na categoria MXGP às 17:10.

Esta manhã também tiveram lugar as segundas corridas pontuáveis do Mundial feminino (WMX) e do Europeu de 250 (EMX250), que voltaram a ser vencidas, respetivamente, por Courtney Duncan (Yamaha) e Mathys Boisrame (Honda).

Na competição feminina, Joana Gonçalves (Husqvarna) foi a mais rápida entre as portuguesas, terminando o GP de Portugal em 16.º lugar, no conjunto das duas mangas.

A piloto transmontana foi 23.ª na primeira corrida, no sábado, e 13.ª na segunda corrida, na qual somou oito pontos.

Em EMX250 nenhum dos pilotos lusos conseguiu a qualificação.