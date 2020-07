Espargaró deixa, assim, a equipa oficial da KTM no final desta temporada do Campeonato do Mundo de velocidade de motociclismo, na qual será substituído pelo português Miguel Oliveira.

O antigo campeão de Moto2 assinou um contrato por dois anos, até ao fim de 2022.

Também até ao final da época de 2022 renovou o espanhol Álex Márquez, irmão do campeão mundial, com quem vai fazer dupla esta temporada na equipa oficial da Honda.

No entanto, Álex Márquez, que ainda não disputou nenhuma corrida com a nova equipa, será despromovido no final do ano à equipa satélite, onde substituirá o britânico Cal Crutchlow.

A Yamaha Petronas, equipa satélite da Yamaha, anunciou também hoje a renovação do contrato com o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli por dois anos.