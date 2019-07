A Oliveirense lembrou a presença de Renato Garrido, Edo Bosch, Nuno Cerqueira, Jorge Silva, Henrique Magalhães e Nelson Filipe na equipa, dando os parabéns à formação lusa, enquanto o FC Porto felicitou “os campeões do mundo”.

O Sporting, campeão europeu de clubes, destacou a participação “em grande” dos ‘leões’ Ângelo Girão e Telmo Pinto, contratado aos ‘dragões’, enquanto o Benfica lembrou o “percurso impressionante” e endereçou “o mais merecido reconhecimento”, numa nota assinada pelo presidente, Luís Filipe Vieira.

Portugal sagrou-se hoje campeão mundial de hóquei em patins, em Barcelona, 16 anos depois da última conquista, ao vencer a Argentina, por 2-1, no desempate por grandes penalidades, após um nulo no final do encontro.

No desempate por grandes penalidades, Gonçalo Alves e Hélder Nunes marcaram para Portugal, enquanto pela Argentina apenas conseguiu marcar Nicolia.

A formação das 'quinas' conquistou o 16.º título mundial, menos um do que a recordista Espanha, reconquistando um título que lhe fugia desde 2003, em Oliveira de Azeméis.

Fora de Portugal, a 'equipa das quinas' não vencia um título desde 1993, sendo que, em Espanha, apenas se tinha sagrado campeão mundial uma vez, em 1960.