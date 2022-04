A jogar em casa, o médio David Simão marcou, aos 50 minutos, o único golo da partida, com o Arouca a regressar aos triunfos depois de duas derrotas e um empate nos três jogos anteriores.

Com esta vitória, o Arouca está no 15.º lugar do campeonato, com 30 pontos, mais quatro do que o Moreirense, 16.º e em lugar do ‘play-off’ de manutenção, e que o Tondela, 17.º e em zona de despromoção, mas ambos com menos um jogo, enquanto o Portimonense está num tranquilo 11.º lugar, com 35.