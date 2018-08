O vice-campeão Benfica e o Vitória de Guimarães dão hoje o ‘pontapé de saída’ na I Liga de futebol, com o jogo que marca o arranque da competição, agendado para o Estádio da Luz, às 20:30.

Os ‘encarnados’ jogam antes do fim de semana, face ao importante compromisso da equipa na próxima terça-feira, em que tenta em Istambul o apuramento para o ‘play-off’ da Liga dos Campeões, depois de ter vencido na Luz o Fenerbahçe (1-0).

No arranque da I Liga, o técnico Rui Vitória deverá contar com o reforço Ferreyra na frente do ataque, num momento em que se mantém o ‘tabu’ em relação à continuidade do brasileiro Jonas, melhor marcador na última época.

No Vitória de Guimarães, o ‘novo’ treinador Luís Castro disse querer apresentar-se na Luz com uma equipa que consiga jogar em “zonas adiantadas” e ter, assim, maiores argumentos para sair de Lisboa com sucesso.

Na primeira jornada da época 2018/19, o FC Porto, que defende o título, estreia-se no sábado com a receção ao Desportivo de Chaves, num jogo em que o treinador Sérgio Conceição está castigado, depois de ter sido expulso na Supertaça, enquanto o Sporting visita no domingo o Moreirense.

1.ª jornada:

Sexta-feira, 10 ago

Benfica – Vitória de Guimarães (BTV), 20:30.

Sábado, 11 ago

Vitória de Setúbal – Desportivo das Aves (Sport TV), 16:30.

Tondela – Belenenses (Sport TV), 19:00.

FC Porto – Desportivo de Chaves (Sport TV), 21:00.

Domingo, 12 ago

Marítimo – Santa Clara (Sport TV), 16:00.

Feirense – Rio Ave (Sport TV), 16:00.

Moreirense – Sporting (Sport TV), 18:30.

Sporting de Braga – Nacional (Sport TV), 20:30.

Segunda-feira, 13 ago

Portimonense – Boavista (Sport TV), 20:15.