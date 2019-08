Sem Gabriel, lesionado, e André Almeida, que ainda não tem ritmo de competição, os ‘encarnados’ procuram arrancar o campeonato com uma vitória, frente a um Paços de Ferreira que está novamente na I Liga, depois de ter sido campeão no segundo escalão.

Este vai ser o segundo jogo oficial do Benfica esta temporada, depois de há uma semana, no Algarve, goleado (5-0) o Sporting, na Supertaça.

O encontro no Estádio da Luz tem início agendado para as 21:30.

Antes, às 19:00, o FC Porto desloca-se ao terreno de outro dos regressados à I Liga, o Gil Vicente, com os ‘dragões’ a entrarem em campo praticamente na máxima força, já que apenas Diogo Costa e Loum estão indisponíveis, por lesão.

A equipa de Sérgio Conceição chega a Barcelos após vencer o Krasnodar, na Rússia, por 1-0, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Também hoje, nos Açores, o Santa Clara inicia a I Liga com a receção ao Famalicão, que vai fazer o seu primeiro jogo no principal escalão do futebol português em 25 anos.

No arranque da I Liga, na sexta-feira, o Portimonense e Belenenses SAD empataram 0-0.