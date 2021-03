O Benfica venceu hoje o Belenenses SAD por 3-0, com um 'bis' de Seferovic, e mantém-se próximo do terceiro lugar, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

Após uma primeira parte sem golos, os 'encarnados' entraram com outra atitude na segunda metade e, no espaço de 10 minutos, construiram o resultado, com golos de Seferovic (55 e 58) e Lucas Veríssimo (65), defesa-central reforço no mercado de inverno e que assim se estreou a marcar pelas 'águias'.

Com esta vitória, o Benfica mantém-se no quarto lugar, agora com 45 pontos, menos um do que o Sporting de Braga, terceiro, mas que apenas cumpre o seu jogo da ronda na terça-feira, na receção ao rival Vitória de Guimarães, e dois do que o FC Porto, segundo, enquanto o Belenenses SAD é 12.º, com 22.