No outro jogo do dia, o Vitória de Guimarães, que está em sétimo, com 39 pontos, vai receber o Moreirense, que é 10.º, com 33, com ambas as equipas a procurarem regressar às vitórias.

O jogo está marcado para as 19:00, no estádio D. Afonso Henriques, e será dirigido por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

Com triunfo por 2-1 em casa do Rio Ave, na quarta-feira, o Benfica conquistou a primeira vitória após a paragem pela covid-19 e apanhou o FC Porto na liderança da I Liga, depois de os ‘dragões’ empatarem (0-0) em casa do lanterna-vermelha Desportivo das Aves.