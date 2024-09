“A SC Farense Algarve Futebol SAD comunica que chegou a um entendimento com o treinador José Mota para encerrar o vínculo contratual entre as partes”, refere o emblema de Faro, em comunicado.

A saída do técnico, de 60 anos, foi confirmada dois dias depois do desaire caseiro com o Arouca (1-0), da sexta ronda da I Liga, que agravou aquele que já era o pior início de campeonato de sempre da formação algarvia.

José Mota sucedeu a Vasco Faísca em fevereiro de 2023, levando o Farense ao segundo lugar da II Liga, e consequente subida, nessa temporada, com 69 pontos, a 10 do campeão Moreirense, somando oito vitórias nas últimas oito jornadas.

No regresso à elite, sob o comando do experiente técnico, os algarvios terminaram a época 2023/24 no 10.º lugar, o seu melhor registo desde 1995/96.

“Destacamos com apreço toda a sua dedicação e integridade. Ficará sem dúvida marcado na história do SC Farense e será sempre recordado por todas as alegrias que deu aos farenses”, assinalam os algarvios, agradecendo ao técnico cessante e adjuntos e “fazendo votos de muitos êxitos desportivos e pessoais”.

No total, José Mota orientou o Farense em 60 jogos oficiais, somando 23 vitórias, nove empates e 28 derrotas.

O Farense ocupa o 18.º e último lugar, ainda sem pontos, e, na sétima ronda, joga no reduto do AVS, em jogo marcado para segunda-feira, às 20:15.