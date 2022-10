Após a derrota no ‘clássico’ com o Benfica, na ronda anterior, os campeões nacionais adiantaram-se em Ponta Delgada com um golo do central Fábio Cardoso, logo aos três minutos, mas o togolês Kennedy Boateng repôs a igualdade para os açorianos, aos 83.

O FC Porto é segundo classificado, com 23 pontos, menos cinco do que o líder Benfica (28), que hoje recebe o Desportivo de Chaves, e mais um face ao Sporting de Braga (22), terceiro, que no domingo visita o Gil Vicente, enquanto o Santa Clara segue na 16.ª posição, com nove.