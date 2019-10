“Apesar destes impedimentos, vamos preparar a equipa da melhor maneira para abordar o jogo”, frisou o técnico, acrescentando que. “independentemente do sistema, há que ter a coragem para fazer as coisas e demonstrar em campo que a equipa tem capacidade.

Para o treinador, “se os intervenientes não tiverem coragem de jogar, não adianta muito os sistemas, nem as dinâmicas que são trabalhadas” ao longo da semana.

“Espero que a equipa diante do Benfica seja capaz de fazer bem as coisas do primeiro ao último minuto”, concluiu.

O Benfica que reparte o primeiro lugar da classificação com o FC Porto, ambos com 21 pontos, recebe o Portimonense, 15.º com seis, na quarta-feira, às 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.