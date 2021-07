O técnico superou Pepa (Paços de Ferreira) e Daniel Ramos (Santa Clara) nas escolhas dos treinadores e ‘capitães’ dos clubes do escalão principal, ao passo que o defesa uruguaio bateu os companheiros de equipa João Palhinha e Pedro Gonçalves.

Rúben Amorim e Sebastián Coates foram distinguidos na cerimónia do sorteio das competições profissionais de 2021/22, que decorreu no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, sucedendo a Sérgio Conceição e ao mexicano Jesús Corona, vencedores dos mesmos prémios na última temporada ao serviço do FC Porto.

Num evento em que nenhum dos jogadores nomeados ou eleitos marcou presença, devido à pandemia de covid-19, o treinador e o ‘capitão’ do Sporting, que conquistou o 19.º campeonato, 19 anos após 2001/02, reagiram aos prémios por videoconferência.

“Não podia estar mais contente com a equipa técnica. União? Sim, os resultados ajudam. Alguns de nós já temos um longo caminho juntos, passámos por muitas coisas e isso ajuda. São muito bons, mas também sou muito chato. Título? O Sporting não se pode desviar do caminho que traçou. Um título não pode mudar o que queremos fazer. Temos distâncias a encurtar para os rivais e vamos seguir jogo a jogo”, apontou Rúben Amorim.

O treinador dos ‘leões’ vai partir para a segunda época completa em Alvalade, menos quatro face ao ‘capitão’ Sebastián Coates, autor de cinco golos em 33 jornadas durante o último campeonato, que admitiu deverem-se “a treino e ao gosto por brincar como nove”.

“Estou muito feliz com este prémio e agradeço a todos que votaram. Temos objetivos na próxima época e obviamente que o primeiro é a Supertaça. É jogo a jogo. Vamos com a mentalidade de que todos os jogos são difíceis e temos de estar muito focados. Rúben Amorim chato? É um treinador que gosta de ser muito intenso e fazer tudo da melhor maneira. Fora do treino gosta de brincar e estar com os jogadores”, partilhou o defesa.

Já Álvaro Pacheco (Vizela) venceu o prémio de melhor treinador da II Liga, suplantando Bruno Pinheiro (Estoril-Praia) e Armando Evangelista (Arouca), enquanto o estorilista Miguel Crespo bateu os vizelenses Samu e Cassiano como melhor jogador.

Ainda no plano individual, o internacional português Pedro Gonçalves (Sporting), autor de 23 golos, recebeu o prémio de melhor marcador da derradeira edição do campeonato, estatuto obtido no escalão secundário pelo brasileiro Cassiano (Vizela), com 16 tentos.

“Os meus colegas de equipa ajudaram muito ao longo do ano. Sem eles nunca tinha conseguido chegar a este patamar. Para 2021/22 o que posso prometer é trabalho diário, sempre com a filosofia do jogo a jogo. Se o Sporting é o principal favorito ao título? Ainda não estou a treinar, mas o clube terá só o pensamento na Supertaça. Depois iremos abordar o campeonato e veremos os objetivos”, resumiu o médio dos ‘leões’.

Pedro Gonçalves foi ainda considerado o melhor jogador jovem da I Liga em 2020/21, repetindo o prémio conquistado na época anterior ao serviço do Famalicão, da mesma forma com que o avançado André Vidigal (Estoril-Praia) sobressaiu na divisão inferior.

Se o espanhol Antonio Adán (Sporting) e Dani Figueira (Estoril-Praia) foram os melhores guarda-redes dos dois escalões, os golos de Beto (Portimonense) e Joca (Leixões) nos jogos com Tondela e Benfica B, respetivamente, foram distinguidos pelos adeptos.

Moreirense e Sporting da Covilhã em termos coletivos, tal como o avançado colombiano Luis Díaz (FC Porto) e o guarda-redes Ivo Gonçalves (Vizela) no plano individual, triunfaram no ‘fair play’, num conjunto de prémios que passarão a homenagear o ex-internacional luso e dirigente do Vitória de Guimarães Neno, falecido em 10 de junho.

A LPFP entregou também o Prémio Prestígio a Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, e galardoou o coordenador da ‘task force’ do plano de vacinação contra a covid-19, Henrique Gouveia e Melo, com o Prémio Fundação Futebol.

Lista de vencedores dos prémios:

- Melhor futebolista da I Liga: Sebastián Coates (Sporting).

- Melhor futebolista da II Liga: Miguel Crespo (Estoril-Praia).

- Melhor treinador da I Liga: Rúben Amorim (Sporting).

- Melhor treinador da II Liga: Álvaro Pacheco (Vizela).

- Melhor marcador da I Liga: Pedro Gonçalves (Sporting).

- Melhor marcador da II Liga: Cassiano (Vizela).

- Melhor guarda-redes da I Liga: Antonio Adán (Sporting)

- Melhor guarda-redes da II Liga: Dani Figueira (Estoril-Praia).

- Melhor jogador jovem da I Liga: Pedro Gonçalves (Sporting).

- Melhor jogador jovem da II Liga: André Vidigal (Estoril-Praia).

- Jogador mais disciplinado da I Liga: Luis Díaz (FC Porto).

- Jogador mais disciplinado da II Liga: Ivo Gonçalves (Vizela).

- Equipa mais disciplinada da I Liga: Moreirense.

- Equipa mais disciplinada da II Liga: Sporting da Covilhã.

- Golo do ano da I Liga: Beto (Portimonense).

- Golo do ano da II Liga: Joca (Leixões).

- Prémio Prestígio: Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.

- Prémio Fundação Futebol: Henrique Gouveia e Melo, coordenador da ‘task force’ para o plano de vacinação contra a covid-19.

- Prémio Parceiro Oficial: NOS.

- Prémio Media Partner: Portal Zerozero.

(Notícia atualizada às 21:30)