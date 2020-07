Os açorianos, que asseguraram há várias jornadas a manutenção na prova, chegaram ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Zé Manuel, aos 21 minutos, e de Crysan, aos 28, tendo Carlos Júnior, aos 74, fechado a contagem.

Com este triunfo, o Santa Clara sobe ao nno lugar com 41 pontos, enquanto os avenses são últimos destcadados, com apenas 17 pontos.