O Boavista, que não vence no campeonato há cinco rondas e ainda não triunfou fora de casa, inaugurou o marcador aos 12 minutos, por intermédio de Musa, mas os bracarenses deram a volta ao resultado com golos de Iuri Medeiros, aos 25, e Ricardo Horta, aos 52, antes de Yusupha fixar a igualdade final, aos 89.

O Sporting de Braga, que ganhou apenas um dos últimos cinco encontros na prova, passou a totalizar 13 pontos, menos um do que o Portimonense, que hoje venceu no estádio do líder Benfica por 1-0 e ultrapassou os minhotos, enquanto o Boavista soma 10 pontos, no oitavo lugar.