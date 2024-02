A equipa ‘leonina’, que lidera o campeonato com mais um ponto do que o rival Benfica, pode, em Vila Nova de Famalicão, superar o seu melhor registo da época na Liga e chegar às sete vitórias consecutivas.

O jogo de sábado surge num momento em alta da equipa de Rúben Amorim, depois da goleada de 8-0 ao Casa Pia, que reforçou o ataque dos ‘leões’ como o melhor da competição, com 53 golos apontados, 15 dos quais do goleador sueco Viktor Gyökeres.

Em contraponto, o Famalicão, oitavo classificado, recebe os lisboetas quando atravessa uma fase menos positiva, com apenas um triunfo nos últimos oito jogos disputados no campeonato, com mais quatro derrotas e três empates.

Com o contexto adequado para, teoricamente, não ter dificuldades na ronda, o Sporting pode colocar pressão no FC Porto, a cinco pontos e em terceiro, e que joga no mesmo dia, e do Benfica, segundo, que joga apenas no domingo.

O FC Porto, igualmente num dos seus melhores momentos da temporada, tem capitalizado triunfos à ‘boleia’ de um inspirado Evanilson, a marcar há quatro jogos consecutivos, um dos quais na Taça de Portugal.

Os ‘dragões’ recebem a partir das 20:30 de sábado o Rio Ave, que continua afundado em lugar de risco, de luta pela manutenção (16.º), e quando não conseguiu mais do que uma vitória, em casa com o Portimonense, nos últimos nove jogos.

Já o campeão Benfica recebe no domingo (18:00) o Gil Vicente, adversário em melhor momento, depois de um empate e duas vitórias seguidas na I Liga e que o deixam perto do meio da tabela, na 10.ª posição.

Esta jornada é a primeira após as transferências de janeiro, em que os ‘encarnados’ foram muito ativos e já estrearam, a espaços, os futebolistas Álvaro Carreras, Rollheiser e Marcos Leonardo, tendo ainda no último dia oficializado o extremo Gianluca Prestianni, enquanto os ‘leões’ resgataram o médio francês Koba Koindredi ao Estoril Praia e os ‘dragões’ contrataram o central brasileiro Otávio ao Famalicão.

O Sporting de Braga, quarto, que venceu no último fim de semana a Taça da Liga, mas foi travado (1-1) a meio da semana no campeonato, pelo Desportivo de Chaves, 17.º, recebe no domingo o Moreirense, sexto.

É um dos duelos minhotos da ronda, que conta igualmente com a receção do Vizela (18.º e último) ao Vitória de Guimarães (quinto), com os vimaranenses a estarem apenas a um ponto dos rivais ‘arsenalistas’.

Casa Pia (13.º) e Boavista (12.º), separados apenas por um ponto, encerram na segunda-feira a jornada, que antecede os quartos de final da Taça de Portugal, agendados para terça e quarta-feira.

Uma eliminatória que será disputada por seis equipas da I Liga, FC Porto, Sporting, Vitória de Guimarães, Gil Vicente, Vizela e Benfica, e duas da II Liga, União de Leiria e Santa Clara.

Programa da 20.ª jornada (horário de Portugal Continental):

– Sábado, 03 fev:

Portimonense — Arouca, 15:30

Famalicão — Sporting, 18:00

FC Porto – Rio Ave, 20:30

– Domingo, 04 fev:

Vizela – Vitória de Guimarães, 15:30

Desportivo de Chaves – Farense, 15:30

Estoril Praia – Estrela da Amadora, 18:00

Benfica – Gil Vicente, 18:00

Sporting de Braga – Moreirense, 20:30

– Segunda-feira, 05 fev:

Casa Pia – Boavista, 20:15