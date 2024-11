Swiatek, de 23 anos, ainda se deixou surpreender no primeiro set, ao perder por 6-4, mas reagiu nos parciais seguintes, triunfando por 7-5 e 6-2, ao fim de duas horas e 35 minutos.

No outro jogo do grupo, a norte-americana Coco Gauff, terceira da hierarqiua mundial, superiorizou-se à compatriota Jessica Pegula, sexta, em dois sets, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 15 minutos.

Na segunda-feira, joga-se a segunda jornada do Grupo A, com a cazaque Elena Rybakina a defrontar a chinesa Qinwen Zheng, antes do embate entre as duas vencedoras da primeira jornada, a bielorrussa Aryna Sabalenka e a italiana Jasmine Paolini.