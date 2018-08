O guarda-redes Iker Casillas, que se prepara para iniciar a sua vigésima temporada como profissional de futebol, confessou numa entrevista à RTP que gostaria de terminar a carreira no FC Porto.

“Penso que é bom para um jogador estar vinculado a poucos clubes na sua carreira. Passei uma etapa muito grande da minha vida numa equipa como Real Madrid, que estou convencido ser o melhor clube da história. Mas vir para Portugal, para uma equipa consolidada e forte como é o FC Porto, também faz com que esteja satisfeito. Gostaria de acabar aqui a minha carreira, de poder estar aqui até expirar o meu contrato”, disse Casillas à RTP, no lançamento da Supertaça Cândido Oliveira, frente ao Desportivo das Aves.

Este jogo será o primeiro compromisso oficial do FC Porto para a época 2018/19 e está agendado para o próximo sábado, a partir das 20:45, no estádio Municipal de Aveiro.

O guarda-redes de 37 anos parte para a quarta época ao serviço do FC Porto e espera que a formação portista junte a Supertaça Cândido de Oliveira ao troféu referente à conquista do campeonato nacional 2017/18: “Para o FC Porto é mais um título para colocar na sala de troféus do Dragão. Se o FC Porto não conseguir ganhar, seria uma tremenda desilusão. Temos mais a perder que a ganhar”.