Iker Casillas esteve internado no Hospital CUF Porto, para onde foi conduzido na quarta-feira, após lhe ter sido diagnosticado o problema cardíaco, ainda no Centro de Estágios PortoGaia, no Olival.

“Não sei o que será o futuro, mas o mais importante é estar aqui e poder falar-vos tranquilamente e dizer-vos que me sinto bem”, afirmou o guarda-redes do FC Porto, numa declaração à imprensa, à saída do Hospital CUF Porto.

Há pouco mais de um mês, Casillas renovou o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo ajudado os ‘dragões’ a alcançarem o título de campeão nacional na temporada passada.