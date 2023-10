Face à vitória diante da Eslováquia (3-2), na última ronda, no Estádio do Dragão, no Porto, onde a equipa das ‘quinas’ selou o apuramento para a fase final que vai decorrer na Alemanha no próximo ano, o selecionador Roberto Martínez operou quatro alterações.

No eixo defensivo, o técnico espanhol apostou em Gonçalo Inácio no lugar de António Silva, no meio-campo trocou João Palhinha por Danilo Pereira, que irá cumprir a 70.ª internacionalização ‘AA’, enquanto Bernardo Silva cedeu o lugar a Otávio. No ataque, Gonçalo Ramos foi rendido por João Félix.

Assim, Portugal vai começar o encontro no Estádio Bilino Polje, em Zenica, com Diogo Costa na baliza, atrás de uma linha defensiva formada por Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e João Cancelo.

A zona central do terreno será composta por Danilo Pereira, Bruno Fernandes e Otávio, com o ataque a ficar a cargo de Rafael Leão, João Félix e do capitão Cristiano Ronaldo.

Fora da ficha de jogo ficou o central Toti Gomes, tal como aconteceu contra os eslovacos, no Dragão.

Já equipa comandada por Savo Milosevic, que cumpre apenas o segundo jogo ao leme dos bósnios, vai alinhar com Sehic, Dedic, Barisic, Hadzikadunic, Kolasinac, Pjanic, Cimirot, Stevanovic, Rahmanovic, Demirovic e Dzeko.

O encontro entre Bósnia-Herzegovina e Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Bilino Polje, em Zenica, e terá arbitragem do turco Halil Umut Meler.

Após sete rondas, a equipa lusa já está apurada para o Euro2024 e continua totalmente vitoriosa no Grupo J, liderando com 21 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 11, seguido de Bósnia, com nove, Islândia, com sete, e Liechtenstein, último, ainda sem pontos.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha. Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.