Com grande parte dos participantes ainda envolvidos na Liga das Nações, seja em jogos pelo título ou em jogos de manutenção/despromoção, 12 seleções aproveitaram as datas FIFA e foram adiantando calendário, na procura das 16 vagas europeias para o Mundial.

No Grupo K, a Inglaterra recebeu, em Wembley, a Albânia e conseguiu uma vitória clara, com jogo competente, na estreia do alemão Thomas Tuchel como selecionador da Inglaterra.

Miles Lewis-Skelly, jovem lateral esquerdo do Arsenal, de 18 anos, abriu o marcador, aos 20 minutos, e Harry Kane, goleador do Bayern Munique, ampliou a sua já longa conta pela seleção, ‘faturando’ o 2-0 aos 77 minutos.

No outro jogo do grupo, Andorra, a seleção mais frágil da ‘poule’, perdeu por 1-0 com a Letónia, com o golo a ser creditado a Sits, aos 58 minutos.

Com alguma surpresa, a Bósnia-Herzegovina adianta-se no grupo H, com a vitória em Bucareste, sobre a Roménia, por 1-0. O golo foi apontado por Gigovic, aos 14 minutos.

O primeiro jogo a acabar, e que foi o ‘pontapé de partida’ da qualificação europeia, foi o Chipre-San Marino, vencido pela formação da casa por 2-0.

Os golos cipriotas foram de Pittas, aos 55, e Kakoullis, aos 86.

Para o Grupo G, a Polónia sofreu muito para levar de vencida a Lituânia, mas o génio do ‘veterano’ Robert Lewandowski veio ao de cima a 10 minutos do fim, fixando o precioso 1-0.

Igualmente para o mesmo agrupamento, a Finlândia venceu Malta, em Ta’Qali, também por 1-0 – marcou Antman, aos 38 minutos.