Se há umas semanas a esta parte visitámos o virtuosismo de Sir Stanley Matthews, o Messi dos seus dias, hoje é justo dizer que visitamos o Cristiano Ronaldo dos seus dias, ao falar de um jogador que mudou igualmente a forma de jogar. Senhoras e senhores, George Best.

Nascido a 22 de maio de 1946, em Belfast, Irlanda do Norte, George Best cresceu, como qualquer criança na altura, a jogar futebol na escola e nas ruas da sua cidade. Aos quinze anos de idade foi descoberto por um olheiro do Manchester United, cujas palavras de volta para Matt Busby e para o clube de Manchester foram: acho que descobri um génio.

Estreando-se pela equipa principal aos dezassete anos de idade, Best já demonstrava o enorme potencial que viria a fazer dele um dos melhores jogadores de todos os tempos a vestir a camisola do United. Mais que isso, Best tornou-se dos melhores de todos os tempos, e em apenas uma mão cheia de anos.

“Se eu tivesse nascido feio, nunca teriam ouvido falar do Pelé”

Viviam-se os anos 1960, e com eles a reconstrução da equipa de futebol do Manchester United, após o desastre aéreo de Munique. Relembre-se que oito jogadores do United faleceram e muitos outros tiveram que se retirar devido a lesões crónicas na sequência da queda do avião que transportava a equipa de Munique de volta a Manchester, após jogo a contar para a Taça dos Campeões Europeus. Sir Matt Busby, treinador, sobrevivera ao acidente e não só voltou a comandar a equipa, como reconstruiu um United à altura da formação que atingira as meias-finais da competição no ano fatídico de 1958.

A necessidade de reconstrução levou à procura de talento e dessa busca surgiu George Best. Mais cedo ou mais tarde, Best acabaria com certeza por atrair os maiores clubes ingleses, mas o plano de Matt Busby para colocar o United de volta no patamar a que este pertencia levou a que o clube chegasse ao menino de Belfast antes de qualquer outro. O United construía assim um dos melhores trios da história do futebol. Numa época em que os trios atacantes estavam, mais que nunca, em voga, o United criou uma frente atacante que não fica, em nada, atrás dos melhores trios ofensivos de todos os tempos. George Best, Denis Law e Sir Bobby Charlton formavam a United Trinity, que é hoje reconhecida nas imediações dos Estádio de Old Trafford com uma estátua dos três jogadores. O trio fora tão formidável que todos eles seriam premiados, durante os anos 1960, com o Ballon d’Or.

Os anos de glória de George Best

Durante os dez anos ao serviço da equipa principal do Manchester United, com 179 golos em 470 partidas, foi entre 1964 e 1968 que George Best conseguiu conciliar o seu talento com o sucesso dentro do campo de futebol.

Após o primeiro título ao serviço do clube do norte de Inglaterra, em 1965, seguiu-se o aperitivo europeu que levaria a equipa às meias-finais da Taça dos Campeões Europeus em 1966. Jogando os quartos-de-final frente ao Benfica, o Manchester levaria a equipa de Eusébio e companhia ao desespero, com um resultado final a duas mãos de 8-3, favorável aos ingleses. Seria no 1-5 da segunda mão que Best fincava o pé na Europa e se tornava o nome maior da competição.

Voltando a vencer o título inglês em 1967 — pela última vez para George Best e pela última vez para o United antes de 1992, ano de formação da Premier League —, seria apenas em 1968 que Best faria a melhor época da sua carreira. Para infortúnio, novamente, do Benfica, Best e companhia viriam a marcar a final da Taça dos Campeões Europeus, jogada em Wembley, com uma batalha que só terminaria após prolongamento. Quatro bolas a uma seria o resultado de mais uma final perdida pelo clube português.