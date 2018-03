A instrução – fase facultativa que visa decidir se os arguidos vão a julgamento — foi requerida por vários dos 22 arguidos, incluindo Luís Pina, que, no requerimento de abertura de instrução, sustenta que “nunca teve intenção” de atropelar e “muito menos matar um ser humano”, pedindo para não ir a julgamento.

O início da fase de instrução está agendado para as 10:30, com continuação na quarta-feira, mas ambas as sessões, marcadas para ouvir arguidos, deverão ser à porta fechada, enquanto o debate instrutório, agendado para as 10:30 de quinta-feira, vai decorrer à porta aberta.

Luís Pina, que estava em prisão preventiva desde 29 de abril, foi libertado em 02 de março porque não foi proferida decisão instrutória no prazo máximo de dez meses após a data em que lhe foi aplicada aquela medida de coação.

O Ministério Público (MP) acusou 22 arguidos (10 adeptos do Benfica com ligações aos No Name Boys e 12 adeptos do Sporting da claque Juventude Leonina). Luís Pina está acusado do homicídio de Marco Ficini e de outros quatro homicídios, na forma tentada, e os restantes arguidos estão acusados de participação em rixa, dano com violência e omissão de auxílio.