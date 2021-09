A jogar em casa, os milaneses adiantaram-se aos cinco minutos pelo avançado argentino Lautaro Martínez, mas os visitantes reagiram e deram a volta ainda na primeira parte, graças ao ucraniano Ruslan Malinovski (30) e ao italiano Rafael Toloi (38).

Aos 71, o bósnio Edin Dzeko restabeleceu a igualdade e, aos 85, Di Marco desperdiçou uma grande penalidade que colocaria o Inter de Milão em vantagem.

Apenas três minutos depois, foi a Atalanta que viu um golo de Roberto Piccoli anulado pelo videoárbitro, e o encontro terminou com a igualdade a duas bolas.

O Inter de Milão continua em terceiro, com 14 pontos, mas pode ser apanhado pela Roma (quarta classificada, com 12 pontos), de José Mourinho, que joga no domingo o dérbi da capital italiano contra a Lazio, enquanto a Atalanta é quinta com 11 pontos.

Horas antes, o AC Milan, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, ganhou ao Spezia por 2-1, com Daniel Maldini, filho de Paolo Maldini e neto de Cesare Maldini, duas lendas dos ‘rossoneri’, em destaque, e os milaneses ascenderam provisoriamente à liderança da Liga italiana de futebol.

Depois de uma primeira parte sem golos e com poucas oportunidades de finalização de parte a parte, o técnico Stefano Pioli mexeu no conjunto de Milão ao intervalo, lançando o português Rafael Leão e Pietro Pellegri no jogo, e, aos 48, Daniel Maldini adiantou o AC Milan no marcador.

Na primeira vez que foi titular, o jovem de 19 anos, da terceira geração de futebolistas da família Maldini, apontou o seu primeiro golo ao serviço do AC Milan.

O Spezia empatou aos 80, por intermédio de Daniele Verde, mas o médio espanhol Brahim Díaz, que tinha saltado do banco poucos minutos antes, deu a vitória aos ‘rossoneri’ aos 86, colocando o AC Milan no topo da tabela classificativa com 16 pontos, enquanto o Spezia é 17.º com quatro pontos.

O Nápoles é o segundo, com 15 pontos, mas menos um jogo, e recebe no domingo o Cagliari, somando até ao momento cinco vitórias nos cinco jogos disputados.