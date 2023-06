Para já, contudo, as notícias não são animadoras para o clube campeão nacional e para os seus adeptos. “É verdade que nos chegou uma oferta. O interesse é sério, pelo menos por tudo o que nos chegou, mas não pudemos aceitar a proposta. Queremos ficar com o Bento. Já transmiti isso a todos, é importante que ele permaneça connosco”, assinalou Mário Celso Petraglia, sem querer divulgar a oferta inicial das águias.

Segundo dados recolhidas na imprensa brasileira, os encarnados ainda não passaram dos seis milhões pela contratação do guarda-redes de 24 anos, que é visto como uma das grandes promessas do futebol canarinho, razão pela qual o Athletico Paranaense pretende que este permaneça mais algum tempo ao serviço do clube.

“Ele tem vindo a crescer e acreditamos que pode ser ainda mais valorizado esta temporada. Queremos continuar com ele, isso é certo. A ideia é valorizar ainda mais este ano”, salientou o presidente do clube, que também não tem dúvidas sobre o compromisso do jogador com o Athletico Paranaense.

"É um grande profissional, sabe que está num grande clube. Sonhos? Claro que tem, mas tem muito para crescer. Será ainda melhor no futuro, temos a certeza. Sempre demonstrou que quer jogar aqui e isso deixa-nos muito satisfeitos. Se um dia quiser sair, se pedir, falaremos, mas tenho a certeza que o seu compromisso é total", disse.

Bento também já abordou o interesse dos encarnados na sua contratação, não descartando a mesma. O guarda-redes, no entanto, pretende que o negócio seja bom para todas as partes.

“Não mudou nada, o que sei é o que vocês sabem. Sigo aqui no Athletico, sigo focado, acho que saiu aquilo pela negativa, mas para mim não muda nada, tenho contrato com o Athletico, é a minha casa, cresci aqui dentro, sou muito feliz e muito grato. Se for para acontecer, espero que seja bom para todo o Mundo, quero que seja bom para todo o Mundo”, disse o jogador aos jornalistas brasileiros nesta madrugada de quarta-feira.

De acordo com informações recolhidas pelo SAPO24, o Athletico Paranaense terá dito a pessoas ligadas ao Benfica que o negócio, a acontecer, teria de ser por uma verba próxima dos 15 milhões de euros, mas no Brasil acredita-se que a transferência poderá concretizar-se por 10 milhões. Ou seja, mais quatro que aqueles que os campeões nacionais ofereceram até ao momento.

Os encarnados renovaram contrato com Vlachodimos, o atual titular da baliza encarnada, mas desde há vários anos que tentam encontrar um guardião para fazer frente ao internacional grego.