“Chegou o dia de vos anunciar que termino a minha carreira enquanto jogador de futebol profissional. Sou realmente um privilegiado por ter realizado o meu sonho”, escreveu Carriço na rede social Instagram, destacando que o futebol lhe deu os “melhores momentos” de vida.

O central, que estava sem clube desde a saída dos espanhóis do Almería no final da época passada, representou ainda o Estoril Praia, o Sporting, o Olhanense, o AEL Limassol, o Reading, o Sevilha e o Wuhan Zall, clubes a quem agradeceu, tal como fez à Federação Portuguesa de Futebol.

“Obrigado à Federação Portuguesa de Futebol por me ter permitido jogar com as cinco quinas ao peito. Representar o meu país foi o realizar de um sonho de criança. Foi uma honra e um orgulho”, sublinhou, deixando ainda agradecimentos especiais à família, considerando que foi “parte essencial” do seu sucesso e a “inspiração” para superar as adversidades.

“Abre-se agora um novo capítulo na minha vida, onde certamente esta minha paixão pelo futebol estará presente”, rematou Daniel Carriço, que conta com uma internacionalização pela seleção principal e 23 jogos nas seleções jovens (sub-17, sub-19, sub-20 e sub-21).