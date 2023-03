A distância que o FC Porto, no segundo lugar, tem atualmente do líder SL Benfica, de 10 pontos, tem aumentado a tensão na estrutura portista, adianta o Jornal de Notícias.

Na ressaca do empate com o SC Braga este fim de semana, o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, afirmou que os 'dragões' vão continuar a lutar pelo título, quando faltam nove jornadas para o final da competição.

"Só atiramos a toalha ao chão quando matematicamente não for possível. Vamos encarar o próximo jogo (com o Portimonense, 2 de abril) como sendo para ganhar, e os seguintes também. Naturalmente que (o título) é mais fácil para quem está à frente do que para quem está atrás”, afirmou Pinto da Costa.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, também não abdica do compromisso de lutar pelo título e pela conquista da Taça de Portugal desta temporada. No entanto, o técnico, que já tinha vindo a revelar algum desconforto com o que considera ser um desinvestimento financeiro na sua equipa, foi diretamente contrariado por Pinto da Costa, que rejeitou haver falta de investimento na equipa principal de futebol e garantindo que o orçamento da próxima época não está relacionado com as próximas eleições do clube.

O treinador mostrou-se surpreendido com essas declarações e, numa publicação no seu Instagram, reagiu a uma publicação elogiosa de Cecília Pedroto, mulher do antigo treinador José Maria Pedroto, a propósito dos nove títulos que já conquistou no clube azul e branco: "Conquistados com o apoio de verdadeiros Portistas, com ou sem recursos", escreveu o atual técnico na conta pessoal do Instagram.

Segundo o Jornal de Notícias este desaguisado levou o treinador a ficar "surpreendido e desiludido com as palavras do líder máximo do F. C. Porto" e o tema causou "alguma tensão na estrutura portista", se bem que "a demissão imediata não estará em cima da mesa".

"Não é verdade que haja falta de investimento. Relembro que, esta época, comprámos o Grujic por 10 milhões de euros (ME), o Gabriel Veron por 10 ME, o David Carmo por 20 ME e outros, como o Eustáquio. Não houve falta de investimento. Agora, o investimento que vier a ser feito nada tem a ver com as eleições”, garantiu Pinto da Costa.

"Não tenho no meu pensamento as eleições, falta mais de um ano para isso. Nesta altura, nem sequer sou candidato porque não é o tempo disso. Garanto é que, se vier a ser candidato, não será por isso que investirei um milhão a mais ou a menos do que é habitual", completou.