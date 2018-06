Portugal defronta o Irão de Carlos Queiroz esta segunda-feira, 25 de junho, num jogo em que se disputa o apuramento para os oitavos-de-final do Mundial da Rússia.

Portugal entrou em campo com Rui Patrício, Cédric Soares, Pepe, José Fonte, Raphaël Guerreiro, William de Carvalho, João Mário, Ronaldo e três novidades: Ricardo Quaresma, Adrien e André Silva. Em sentido inverso, saem Gonçalo Guedes, Bernardo Silva e João Moutinho, que esteve vários dias sem treinar, devido a síndrome gripal.

Ronaldo teve a primeira oportunidade de golo aos 3 minutos, para defesa do guarda redes Alireza Safar Beiranvand.

As imagens do encontro

O hino

As surpresas do onze

A ausência de André Silva no empate 3-3 com a Espanha e no triunfo 1-0 sobre Marrocos foi das maiores surpresas, uma vez que o ponta de lança do AC Milan fez toda a campanha de apuramento, revelando-se o parceiro ideal para Cristiano Ronaldo, que também aumentou o nível de eficácia a jogar lado a lado com o seu jovem companheiro no habitual ‘4x4x2’ luso.

Ricardo Quaresma tem sido um dos grandes ‘amigos’ da eficácia de Cristiano Ronaldo, com quem joga de ‘olhos fechados’: foi assim, por exemplo, no particular com o Egito, em março, na Suíça, onde o extremo entrou para servir o ‘capitão’ para os dois golos da reviravolta, já nos descontos.

Bernardo Silva teve duas oportunidades para mostrar todas as suas muitas capacidades de desequilíbrio e visão de jogo, mas teve desempenhos aquém do seu valor.

João Moutinho é o ‘farol’ do meio-campo luso, mas dois jogos muito desgastantes seguidos de uma gripe, que o impediu de treinar, debilitaram o médio, que assim falha a equipa inicial neste jogo decisivo, a favor de Adrien.

De salientar que se CR7 marcar esta segunda-feira frente ao Irão, apanha o inglês Harry Kane na lista de marcadores - e se bisar, iguala Eusébio como melhor 'artilheiro' português de sempre em Mundiais.

O onze inicial do Irão conta com Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Hajisafi, Ezatolahi, Jahanbakhsh, Taremi, Amiri, Ebrahimi, Azmoun.

O duelo ibérico

Ambos favoritos nos seus jogos, Portugal e Espanha afinam hoje pontaria dentro das quatro linhas chegar ao primeiro lugar do grupo B do Mundial de futebol a decorrer na Rússia, sabendo que não podem 'facilitar', pois podem ser eliminados.

Portugal e Espanha repartem a liderança do grupo com quatro pontos, mais um do que o Irão de Carlos Queiroz, enquanto Marrocos, com zero, já está eliminado. Os lusos, que jogam contra o Irão, e os espanhóis, que defrontam a já eliminada Marrocos, estão 'irmanados' em pontos e diferença de golos, com a 'roja' a conseguir vantagem mínima por total de cartões amarelos.

Enquanto Portugal joga em Saransk, Espanha entrou em campo à mesma hora (19h00 de Lisboa) em Kaliningrado. Até agora, Espanha e Portugal confirmaram o estatuto de melhores no grupo B e até se igualaram, 3-3, num jogo épico.

Hoje — e depois de ganhar a Marrocos, de forma inesperadamente 'aflita' — Portugal só precisa de um empate para carimbar a passagem para a ronda seguinte. No entanto, há que fazer contas a olhar em frente:

O apuramento em primeiro lugar no grupo B coloca no caminho de Portugal seleções como a da Rússia (oitavos-de-final), provavelmente a Croácia ou a Dinamarca (quartos de final) e a Bélgica ou o México apenas nas meia-finais. A equipa que sair do grupo B em segundo lugar tem pela frente, depois do Uruguai (oitavos-de-final), um pelotão de potenciais finalistas: França (quartos-de-final) e Alemanha, Brasil, Inglaterra e (talvez) a Argentina (meias-finais), toma nota Francisco Sena Santos.

Este jogo em Saransk tem ainda o aliciante de marcar o reencontro entre Carlos Queiroz e Portugal. Agora, de lados diferentes da 'barricada', já que o treinador luso do Mundial de 2010 depois fez carreira no Irão, que quer superar pela primeira vez a fase de grupos.

“Queiroz é meu colega e amigo há 35 anos. Somos e vamos continuar a ser amigos. Amanhã é que não, a amizade fica de lado”, brincou ontem Fernando Santos, o 'mister' de Portugal, anunciando uma 'suspensão de amizade' por 90 minutos.