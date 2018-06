O jogo está agendado para dia 30 de junho, em Sóchi.

Portugal empatou esta segunda-feira com o Irão por um golo, o que, somado ao empate de Espanha com Marrocos, faz com que a seleção das Quinas termine no segundo lugar do Grupo B.

Assim sendo Portugal vai defrontar o Uruguai nos oitavos de final num jogo que está agendado para o dia 30 de junho, no estádio Fisht em Sóchi.

Portugal e Uruguai defrontaram-se apenas duas vezes na história, a última há 46 anos, num jogo da Taça da Independência, em 1972, uma competição organizada pelo Brasil para comemorar os 150 anos da independência brasileira. O jogo ficou 1-1. Seis anos antes, em 1966, as duas seleções defrontaram-se pela primeira vez num amigável que terminou com uma vitória lusa por 3-0.

Espanha, a primeira classificada do grupo de Portugal, vai assim defrontar a Rússia, em Moscovo, no dia 1 de julho.