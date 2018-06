A seleção portuguesa de futebol soma um triunfo e um empate face ao Uruguai, que vai defrontar no sábado pela primeira vez num jogo oficial, nos oitavos de final do Mundial de 2018.

Portugal bateu os uruguaios por 3-0 a 26 de junho de 1966, no Estádio Nacional, em Lisboa, no penúltimo encontro de preparação para o Mundial de 1966 e empatou 1-1 em 02 de julho de 1972, em encontro da segunda fase de grupos da MiniCopa, no Rio de Janeiro.

Em vésperas da primeira participação de sempre num campeonato do Mundo, em Inglaterra, a grande figura lusa foi o ‘gigante’ benfiquista José Torres, que marcou os três golos da vitória, um na primeira parte e dois na segunda.

No Brasil, seis anos depois, Portugal vinha de cinco vitórias consecutivas na Minicopa e não conseguiu bater os uruguaios, que se adiantaram no marcador, por Pierrino Lattuada.

Ainda antes do intervalo, Jaime Graça, que tinha sido titular no jogo realizado seis anos antes e, entretanto, trocara o Vitória de Setúbal pelo Benfica, restabeleceu a igualdade, que segurou a invencibilidade do ‘onze’ de José Augusto na prova.

Portugal chegaria à final, que perdeu por 1-0 face ao anfitrião Brasil, enquanto o Uruguai caiu na segunda fase de grupos, ao ser último no agrupamento da seleção lusa.

O terceiro encontro, e primeiro oficial, entre Portugal e o Uruguai, dos oitavos de final do Mundial de 2018, está marcado para sábado, pelas 21:00 locais (19:00 em Lisboa), no Estádio Fisht, em Sochi.