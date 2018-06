Já chega de tempo ocupado com a verborreia infecciosa de Bruno de Carvalho. Agora, quando já deixou de ter a representatividade de presidente da direção de um clube com dezenas de milhares de associados, não há que continuar a ligar ao que diz e às chantagens que faz. Que envenene o que quiser no círculo dele, mas o que a criatura diz, salvo alguma improvável declaração com valor consistente, deixa de ter relevância para interesse público, portanto, não é notícia. O que ele tem procurado é apenas propaganda. Há que evitar propagar o envenenamento que tem pretendido.

Não deixam, porém, de merecer atenção os modos rufias de alguns arruaceiros que algumas vezes o acompanham. Os relatos sobre atitudes na assembleia do SCP no último sábado mostram inquietante e intolerável derrapagem para fora do campo do respeito e da tolerância. Os insultos a quem tem opinião contrária e as tentativas de agressão a quem é visto como opositor evidenciam que há ali gente perigosa. É gente como aquela a que invadiu a sessão de treinos em Alcochete, com agressões à equipa de futebol, jogadores, treinadores e técnicos de apoio.

O ex-presidente do Sporting fala na língua da agressão permanente. É a linguagem dos ultras do futebol, limbo a que pertence. Explora as insatisfações e ressentimentos, para as converter em ódio.

As sociedades democráticas distinguem-se por darem voz e voto a toda a gente, mesmo aos ultra-populistas. O voto já resolveu a questão da legitimidade: os associados, a tanta gente que é o Sporting, já decidiu com clareza que não o quer a dirigir. Agora, há que filtrar, no espaço público da decência, a voz que, sem introduzir algum valor relevante para as pessoas, propaga veneno.

A criatura aparece-nos irresponsável, diz e faz de manhã o que desdiz à tarde. Nada do que diz é, portanto, para levar a sério. Mas serve para inflamar gente pronta para a arruaça.