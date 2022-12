“Acho que vai ser um jogo totalmente diferente, porque não é um jogo ‘amigável’, isto não é a Liga das Nações. A pressão é alta e agora é importante perceber como os jogadores lidam com isso”, disse Shaqiri, à margem do treino dos helvéticos, em Doha.

Portugal e a Suíça enfrentaram-se duas vezes em 2022, para a Liga das Nações, com Portugal a golear em casa por 4-0, em 05 de junho, em Alvalade, e a perder por 1-0 em Genebra, uma semana depois, culpa de um golo no minuto inicial de Haris Seferovic, jogador emprestado pelo Benfica ao Galatasaray.

Para Shaqiri, atualmente ao serviço dos norte-americanos do Chicago Fire, os helvéticos precisam de fazer uma “grande exibição” na terça-feira, em Lusail, para poderem repetir o sucesso do último encontro.

“Portugal é uma boa equipa e é favorito neste jogo, mas conhecemos as nossas qualidades e trataremos de criar-lhes muitos problemas”, disse o jogador helvético.

Shaqiri foi o autor do primeiro golo da Suíça no decisivo encontro da terceira jornada da fase de grupos com a Sérvia (3-2), que permitiu aos helvéticos acabarem no segundo lugar do Grupo F, com os mesmos seis pontos do primeiro, o Brasil.

“Temos de ter uma atuação especial de toda a equipa porque somos a Suíça e não temos ‘Cristianos’”, disse o jogador de 31 anos, acrescentando: “Quando atuamos como equipa temos êxito, e isso aplica-se a este jogo”.

De acordo com o ex-jogador de Basileia, Bayern Munique, Inter Milão, Stoke City, Liverpool e Lyon, o segredo será a união de todos os integrantes da equipa.

“Temos de nos manter unidos. Se todos estivermos num nível alto, teremos possibilidades de nos qualificarmos”, rematou Xherdan Shaqiri.

O encontro entre Portugal e a Suíça, o último dos oitavos de final do Mundial de futebol de 2002, realiza-se na terça-feira, pelas 19:00 (em Lisboa), em Lusail.