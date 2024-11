O italiano, de 43 anos e internacional desde 2014, esteve recentemente na derrota do Benfica na visita ao Bayern Munique, por 1-0.

Massa vai arbitrar pela terceira vez a seleção portuguesa, depois de ter estado nas vitórias frente à Bósnia-Herzegovina, por 3-0, em Lisboa, na qualificação para o Euro2024, e diante do Chipre, por 4-0, no Estoril, em junho de 2017.

Portugal, com a qualificação e a vitória no grupo assegurada, vai defrontar a Croácia, segunda com sete, na segunda-feira, a partir das 20:45 locais (19:45 em Lisboa).

Ainda para a sexta e última jornada da Liga das Nações, João Pinheiro foi nomeado para arbitrar o encontro entre Albânia e Ucrânia, em Tirana, para o Grupo B1, na terça-feira, no mesmo dia em que António Nobre vai dirigir o embate entre País de Gales e Islândia, em Cardiff, para o Grupo B4.