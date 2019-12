Italo Ferreira, de 25 anos, chegou à 11.ª e última etapa na liderança do circuito mundial, com 1.065 pontos de vantagem sobre Gabriel Medina, campeão do mundo em 2014 e 2018, numa disputa em que ainda entrava o norte-americano Kolohe Andino.

Os dois brasileiros chegaram à final do emblemático campeonato havaiano, eliminando Jadson André, Peterson Crisanto, Yago Dora e Kelly Slater, no caso de Italo Ferreira, enquanto Grabriel Medina superou Imaikalani deVault, Caio Ibelli – num ‘heat’ polémico, em que o detentor do título cometeu propositadamente uma interferência, John John Florence e Griffin Colapinto.

Na última bateria do ano, que decidiu o campeonato, Italo Ferreira, vencedor dos campeonatos disputados na Gold Coast e em Peniche, impôs-se a Gabriel Medina, campeão em Jeffreys Bay e na piscina de ondas de Lemoore.

Italo Ferreira conquistou 15,56 pontos (7,83 e 7,73), contra 12,94 (7,77 e 5,17) de Medina, e tornou-se no quarto brasileiro a sagrar-se campeão do mundo, depois do rival de hoje e de Adriano de Souza, em 2015.

“Este é meu sonho. Dediquei toda minha vida para isso. Não consigo acreditar. Gabriel é um grande competidor, está de parabéns, mas esse é o meu momento”, afirmou o novo campeão do mundo, natural do Rio Grande do Norte.

Com este triunfo, Italo Ferreira somou 59.740 pontos no circuito, mais 3.265 do que o seu antecessor.

O português Frederico Morais, que assegurou o regresso à elite mundial do surf ao vencer o circuito de qualificação, esteve em Pipeline, mais uma vez como substituto, tendo terminado entre os 33.ºs classificados, com a eliminação na segunda ronda frente aos havaianos John John Florence e Sebastian Zietz.