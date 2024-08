“Com uma prova espetacular, Iúri Leitão leva de novo Portugal ao pódio dos Jogos Olímpicos com a medalha de prata na prova de omnium. Que orgulho. Parabéns Iúri Leitão”, escreveu o governante, na rede social X.

Segundo Montenegro, também o ciclismo português está de parabéns com esta medalha olímpica na pista, por estar “sempre ao mais alto nível”.

"É uma grande, grande, grande alegria! Se a anterior [medalha de bronze de Patrícia Sampaio] já foi uma grande alegria, a medalha de prata é uma alegria maior. E estamos à espera das medalhas de ouro", comentou Marcelo Rebelo de Sousa, à porta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que foi visitar acompanhado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

Logo após o comentário, em nota no portal da Presidência na Internet: "o Campeão do Mundo em 2023 esteve sempre ao mais alto nível nas quatro provas que compõem a modalidade, conquistando a primeira medalha olímpica de Portugal no ciclismo de Pista. Em nome de Portugal e dos Portugueses, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa agradece a Iúri Leitão que, com esta entusiasmante prestação, engrandece o desporto nacional", lê-se na nota.

Leitão concluiu hoje o omnium com 153 pontos, atrás do francês Benjamin Thomas (164) e à frente do belga Fábio van den Bossche (131), dando a segunda medalha à Missão portuguesa em Paris2024, depois do bronze da judoca Patrícia Sampaio em -78 kg.

O vianense, de 26 anos, conquistou a primeira medalha para Portugal na pista e a segunda da história do ciclismo português em Jogos Olímpicos, depois de Sérgio Paulinho ter sido segundo na prova de fundo em Atenas2004.