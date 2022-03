O ambiente no jogo entre os Sixers e Nets, que ditou uma pesada derrota para a equipa de Philadelphia, foi realmente de cortar à faca (toda a história da troca entre Simmons e James Harden ajudou à festa, claro). A baixa pontuação no encontro que opôs Mavericks e Celtics (92-95, favorável à equipa de Dallas) também foi digno de algo (mais) a sério. Hélas, até os Kings (a sonhar com um muito improvável acesso ao Play-In) foram ganhar a Chicago! Por tudo isto, os anfitriões consideram que já conseguem cheirar os playoffs.

No entanto, o episódio não foi só com sentido de olfato à fase a eliminar da NBA. Também se abordou o facto de Gregg Popovich ter ultrapassado o recorde de Don Nelson (é agora o técnico com o maior número de vitórias da história da liga) ou da curiosidade que foi ver a camisola (#5) de Kevin Garnett ser retirada em Boston primeiro do que em Minnesota.

