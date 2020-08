Os italianos até começaram melhor a final, ao adiantarem-se no marcador logo aos cinco minutos, através do belga Romelu Lukaku, mas os espanhóis deram a volta ao marcador, com um 'bis' do holandês Luuk de Jong, aos 12 e 33. O central uruguaio Diego Godin, aos 36, voltou a igualar a contenda.

O lance decisivo da partida surgiu aos 74 minutos, num lance em que o brasileiro Diego Carlos tentou um pontapé de 'bicicleta', tendo Lukaku, com um desvio infeliz, introduzido a bola na sua baliza.

Os espanhóis, comandados pelo ex-FC Porto Julen Lopetegui, arrebataram assim o sexto troféu, em seis finais, da segunda competição europeia de clubes, depois das conquistas em 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 e 2015/16.

A Liga Europa teve uma inédita 'final a oito’ disputada na Alemanha, em eliminatórias a uma só mão, devido à pandemia de covid-19.