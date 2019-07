É oficial, João Félix é o novo jogador do Atlético de Madrid, com o clube madrileno a pagar 126 milhões de euros pela contratação do jovem internacional português.

"João Félix é agora um jogador do Atlético de Madrid. O clube e o Benfica charam a acordo acerca da transferência do jovem jogador português. O avançado já passou nos exames médicos na Clínica Universidad de Navarra e assinou um contrato válido para as próximas sete temporadas", anunciou o clube madrileno.

Na informação prestada à CMVM, o clube da Luz explica os contornos do negócio, sendo que o Atlético de Madrid “pagará a pronto um valor de 30 milhões de euros e que a Benfica SAD efetuará uma operação de desconto sem recurso dos restantes 96 milhões de euros, sendo os custos financeiros associados a esta operação de 6 milhões de euros”, detalhando ainda que, “desta forma, a Benfica SAD garante o recebimento do montante de 120 milhões de euros no momento da transferência do jogador”.

“Por último, de referir que os encargos com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a 12 milhões de euros e que o Club Atlético de Madrid, SAD será responsável pelo pagamento do valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros, o qual não poderá ser deduzido ao montante da transferência acordado com a Benfica SAD acima mencionado”, pode ainda ler-se no documento.

Nas redes sociais, o SL Benfica também se despediu do jovem talento da sua formação com uma compilação de alguns dos seus melhores momentos de águia ao peito.

Depois de ter feito parte da formação no FC Porto, com passagens pelo Dragon Force e pelo Padroense, equipas ligadas aos 'dragões', Félix, de 19 anos, chegou ao Benfica em 2015/16, para a equipa de juvenis.

Esta temporada, o avançado estreou-se pela equipa principal, ao serviço da qual fez 43 encontros, marcou 20 golos e sagrou-se campeão nacional, tendo ainda feito a estreia pela seleção portuguesa, na Liga das Nações.

