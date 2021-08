O atleta do Benfica concluiu a prova à frente do húngaro Adam Varga, segundo colocado, a 0,692 segundos, do australiano Thomas Green, terceiro, a 1,670, e do argentino Agustin Vernice, quarto, a 1,792, também apurados para a final A.

O tempo obtido por Fernando Pimenta constitui novo recorde olímpico, superando o máximo que tinha sido estabelecido na meia-final anterior pelo húngaro Balint Kopasz, um dos mais fortes adversários do português na luta pelas medalhas, que efetuou 3.24,558 minutos.

A regata das medalhas disputa-se na madrugada desta terça-feira às 12:20 locais (04:20 em Lisboa).