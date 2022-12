Grant Wahl, um dos maus conceituados jornalistas desportivos norte-americanos, faleceu no passado sábado, durante o jogo entre os Países Baixos e a Argentina, dos quartos-de-final do Mundial, e agora ficou a saber-se a razão da morte.

De acordo com a sua mulher, Celine Gounder, Grant Wahl não resistiu a uma rotura de um aneurisma.

"Grant morreu da rotura de um aneurisma da aorta ascendente, não detetado e de crescimento lento, com hemopericárdio. A pressão no peito que sentiu pouco antes da sua morte pode ter representado os sintomas iniciais. Por mais manobras de reanimação que tivessem sido feitas, ou choques dados, isso não teria sido suficiente para o salvar. A sua morte não esteve relacionada com a covid-19. Não esteve relacionada com qualquer vacina", lê-se no comunicado de Celine Gounder.

Refira-se que o seu irmão havia apontado a possibilidade da morte de Grant Wahl não ter sido natural, isto depois do jornalista ter sido detido pela segurança no estádio Ahmad Bin Ali por usar uma t-shirt arco-íris, no jogo Estados Unidos - País de Gales.