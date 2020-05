O australiano Jack Miller será promovido à equipa oficial da Ducati na próxima temporada do Campeonato do Mundo de MotoGP, a categoria rainha do Mundial de Velocidade, anunciou hoje o construtor italiano.

Miller compete atualmente pela Pramac Racing, uma equipa satélite, e assinou contrato por um ano, com mais um de opção. O piloto de 25 anos irá ocupar uma das duas vagas existentes e que atualmente são dos italianos Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. “É uma honra poder continuar a minha carreira em MotoGP com a equipa de Borgo Panigale [localidade onde está sediada a Ducati]”, declarou o australiano. Jack Miller compete na categoria rainha, a MotoGP, desde 2015, depois de ter passado pelas classes de 125cc e Moto3. Somou uma vitória, em 2016, no Grande Prémio da Holanda, aos comandos de uma Honda privada. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram