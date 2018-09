Recorde à vista em Alvalade. Por volta das 13h30, o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting CP referiu que até ao momento votaram 9.500 sócios nas eleições do clube.

As urnas de Alvalade encerram às 19h (sendo que quem estiver na fila até essa hora poderá votar), mas tudo indica que o recorde das eleições à presidência do clube de 1988, vencidas por Jorge Gonçalves, poderá ser batido. Na altura, foram pouco mais de 17 mil os sócios que participaram no sufrágio do clube.

Ora, o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral leonina falou aos jornalistas dizendo que, até às 13h30, já teriam votado mais de 9.500 sócios do clube, o que faz antever que a participação poderá atingir números históricos.

Também a conta de Twitter do clube leonino deu conta da grande afluência às urnas nestas eleições: