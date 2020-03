“Continuamos ininterruptamente com a preparação para os Jogos Olímpicos, conforme planeado, enquanto trabalhamos em estreita colaboração com o Comité Olímpico Internacional (COI), com o comité organizador e com o governo Metropolitano de Tóquio”, disse o porta-voz do executivo, Yoshihide Suga.

Yoshihide Suga agradeceu os esforços da Comissão Executiva do COI, que divulgou na terça-feira um comunicado afirmando o compromisso “com o sucesso dos Jogos que serão realizados de 24 de julho a 09 de agosto” na capital japonesa.

A Comissão Executiva do COI, que se reúne em Lausanne, na Suíça, afirmou ainda que vai seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Desde que os casos de Covid-19 começaram a ser detetados fora da China em janeiro, o Governo japonês e o comité organizador enfatizaram que a epidemia não altera os planos de Tóquio 2020.

No entanto, a disseminação do vírus já forçou o cancelamento de competições de classificação para os Jogos em vários países, e as restrições de viagens que são cada vez mais aplicadas pelas autoridades de vários países representam um crescente desafio logístico.