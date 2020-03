Já fizemos este exercício aqui antes, mas se analisarmos as opções de mercado, pré-Covid, para o próximo passo do treinador, o Flamengo é uma excelente opção. Para quem procura ganhar títulos e ambiciona vencer a Champions League, não há grandes oportunidades disponíveis entre os grandes europeus. Sendo assim, no Flamengo há a possibilidade de criar uma dinastia sul-americana e tentar vencer o Mundial de Clubes.

Contudo, a crise criada pelo coronavírus impacta diretamente esta negociação. Primeiro pela desvalorização da moeda brasileira (um euro passou a valer quase 6 reais), que encarece ainda mais um contrato feito em euro. Depois, pelo impacto financeiro nos clubes pelo adiamento do calendário e queda de receitas. Entretanto, este impacto pode até ser benéfico ao Flamengo, já que tem situação financeira bastante confortável e vê os concorrentes europeus também acuados economicamente.

Com os dirigentes rubro-negros otimistas, a negociação tem tudo para um final feliz, apesar de longa. JJ seguirá no Flamengo, a superioridade económica do clube será ainda maior agora e o clube carioca será o favorito na briga pelas taças nacionais e continentais.