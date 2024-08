“Começar uma grande Volta em Portugal é um sonho. Estou superfeliz de começar em Lisboa e passar pela minha terra natal [Caldas da Rainha]. Ter o apoio dos adeptos portugueses, da minha família, dos meus amigos, será especial, talvez uma oportunidade única na vida”, explicou o português, citado em comunicado da equipa que representa.

Depois do “grande passo” com o quarto lugar no Tour, afirmou, vai “assumir um papel de líder ao lado de Adam Yates”.

“Dado o quão bem nos entendemos, bem como com toda a equipa, acho que vai ser super para nós”, acrescentou.

O terceiro classificado da Volta a Itália de 2023 regressa, assim, à Volta a Espanha, que acabou no quarto lugar final em 2022 e em nono em 2023.

Yates, por seu lado, destacou a “boa parceria” que os dois líderes têm, já evidenciada na Volta à Suíça, que o britânico venceu, esperando que a equipa, como um todo, lute pela vitória com o que estiver mais forte.

Dirigida por Joxean Matxin, a equipa conta ainda com o australiano Jay Vine, o francês Pavel Sivakov, o espanhol Marc Soler e o norte-americano Brandon McNulty como principais apoios nas montanhas.

Fazem ainda parte do ‘oito’ o mexicano Isaac del Toro e o italiano Filippo Baroncini, ambos em estreia em grandes Voltas.

A Vuelta, última grande Volta do ano, parte de Lisboa, no sábado, e terá três etapas em Portugal, terminando em Madrid em 08 de setembro.